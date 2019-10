Folge 116 Seehofers Tour, der EU-Türkei-Deal und die Grenzpolitik

Die Situation in den "Hot Spots" auf den griechischen Inseln bleibt katastrophal, die Zahlen der Ankünfte aus der Türkei steigen erneut. Horst Seehofer reist deshalb nach Ankara und Athen und will sich für den bröckelnden "EU-Türkei-Deal" stark machen. Was kann er mit so einer Reise erreichen und welche Migrationspolitik verfolgt er?

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek