Durchbruch im Ringen mit Ungarn und Polen um den Rechtsstaatsmechanismus, Abbruch der Brexit-Verhandlungen? Am Ende der deutschen EU-Ratspräsidentschaft gab es in Brüssel noch einmal wichtige Weichenstellungen. Christine Heuer in London, Peter Kapern in Brüssel und Stephan Detjen sprechen über die neuesten EU-Entwicklungen.

