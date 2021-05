- Folge 199 - Israel und Gaza: Eskalation im Nahen Osten

Tel Aviv im Raketenhagel. Massive Schläge der israelischen Armee in Gaza. Rechtsexetreme Siedler in Ost-Jerusalem, Szenen der Gewalt in Ost-Jerusalem und auf dem Tempelberg sowie und Ausschreitungen arabischer Israelis. Schon die Beschreibung von Konfliktlinien und Ursachen der Eskalation ist eine Herausfoderung für Journalisten. Nahost-Korrespondent Benjamin Hammer geht es besonders darum, Empathie für die zivilen Opfer des Konflitks auf beiden Seiten zu ermöglichen.

Folge 1999 des Deutschlandfunk Politikpodcasts aus dem Hauptsadtstudio in Berlin und dem ARD Studio Tel Aviv mit Benjamin Hammer, Klaus Remme und Stephan Detjen.

