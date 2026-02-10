Die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen-Bundestagsfraktion, Mihalic, hat sich für deutsche Ermittlungen zum Fall Epstein ausgesprochen. (Archivbild) (Bernd von Jutrczenka/dpa)

Die Bundestagsfraktion der Grünen rief die Bundesregierung auf, Nachforschungen einzuleiten. Es müsse geklärt werden, inwiefern Politiker, Behördenmitarbeiter oder Personen, die den deutschen Staat repräsentierten, in den Akten auftauchten, sagte die Parlamentarische Geschäftsführerin Mihalic dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch Mitglieder des Parlamentarischen Kontrollgremiums forderten bereits Untersuchungen deutscher Behörden. Die Bundesregierung sieht nach Angaben eines Sprechers derzeit keinen Anlass für eigene Nachforschungen. Man beobachte die Entwicklung aber aufmerksam.

Die deutschen Europaabgeordneten Strack-Zimmermann, FDP, und Lagodinsky, Grüne, riefen im "Handelsblatt" zu Ermittlungen von Europol und EU-Geldwäschebehörden auf. Anlass dafür seien unter anderem die Ermittlungen gegen den früheren britischen EU-Handelskommissar Mandelson wegen Verbindungen zum Sexualstraftäter Epstein.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.