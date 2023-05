Tag der Arbeit

Forderungen nach gerechter Bezahlung und nach Frieden in der Ukraine

Hunderttausende Menschen sind zum Tag der Arbeit dem Aufruf des Deutschen Gewerkschaftsbundes gefolgt und haben bundesweit für eine gerechte Bezahlung demonstriert. Die größten Kundgebungen gab es in Berlin, Frankfurt am Main, Köln und Koblenz. Gewerkschaftsvertreter kündigten in ihren Reden harte Auseinandersetzungen um Löhne und Arbeitnehmerrechte an. Bundeskanzler Scholz appellierte an die Unternehmen in Deutschland, wieder mehr auszubilden.

02.05.2023