Wenn der britische Formel-1-Rennfahrer Lewis Hamilton in dieser Saison seinen sechsten Weltmeistertitel holt, hat nur noch einer mehr Titel: Michael Schumacher. Vor allem seine Konstanz und Anpassungsfähigkeit machten Hamilton zu einem Ausnahmefahrer, sagte Anno Hecker, Motorsport-Experte der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung", in der Sendung "Sport am Sonntag".

Vermarktungsfläche vergrößern

Hamilton hat bereits angekündigt, dass er noch weiter Titel holen will. Er wolle "Pionier einer neuen Formel-1-Ära" werden, sagte der 34-Jährige in der vergangenen Woche, als neue Regeln für die Zukunft der Formel 1 vorgestellt wurden. Diese sehen unter anderem mehr Rennen pro Saison vor und zielen laut Anno Hecker darauf ab, Sponsoren noch mehr Vermarktungsfläche zu bieten und somit noch mehr Geld zu generieren.

Die Formel 1 habe in den letzten Jahren unter anderem versucht, ein jüngeres Publikum anzusprechen und sei deshalb stärker auf sozialen Medien und Plattformen wie Netflix präsent.

