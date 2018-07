Fragen und offene Wunden Hamburg ein Jahr nach dem G20-Gipfel

Karawanen von schwarzen Panzerglas-Limousinen, in denen die Staatschefs durch Hochsicherheitszonen zu ihrem Tagungsort chauffiert wurden. Auf der anderen Seite brennende Autos, geplünderte Geschäfte und hilflose Polizisten: Die Bilder vom G20-Gipfel in Hamburg vor genau einem Jahr sind vielen noch in Erinnerung.

Eine Sendung von Eva-Maria Götz und Andreas Beckmann (Moderation)