Frankfurter Buchmesse 2018 Zwischen Schnapskirschen und selbstverständlichen Glatzen

Die Jugend in der DDR, alte Freundschaften und die Entstehung von Gewalt: Schriftstellerin, Journalistin und Liedermacherin Manja Präkels beleuchtet in ihren Arbeiten die Veränderungen in Ostdeutschland nach dem Mauerfall.

Manja Präkels im Gespräch mit Ute Wegmann

