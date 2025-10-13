Die Philippinen präsentieren ihre Literatur auf der Frankfurter Buchmesse. (picture alliance / dpa / Boris Roessler)

Zur Eröffnungsfeier wird unter anderem Kulturstaatsminister Weimer erwartet.

Verlage aus mehr als 90 Ländern haben sich zu dem weltweit größten Branchentreffen angemeldet, Ehrengast sind die Philippinen. Ab Mittwoch ist die Messe für Fachbesucher geöffnet, ab Freitag dann auch für das allgemeine Publikum.

Gestern Abend wurde im Frankfurter Römer der Deutsche Buchpreis verliehen. Die Auszeichnung ging an die Schweizer Schriftstellerin Dorothee Elmiger für ihren Roman "Die Holländerinnen".

