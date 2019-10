Frankreich Der Streit um Pestizideinsatz wird heftiger

Als der Bürgermeister eines Dorfes in der Bretagne per Erlass eine Art Schutzzone beim Einsatz von Pflanzenschutzmittel einrichtete, sorgte dies in ganz Frankreich für Aufsehen. Dieser Schritt wurde zwar gerichtlich aufgehoben, die Debatte über den Pestizideinsatz geht aber unvermindert weiter.

Von Suzanne Krause