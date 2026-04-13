Emmanuel Macron (dpa / AP / Tom Nicholson)

Das Treffen werde man gemeinsam mit Großbritannien in den kommenden Tagen organisieren, teilt Präsident Macron mit. Dabei gehe es um einen multinationalen und defensiven Marineeinsatz, der getrennt von den Kriegsparteien agieren solle, sobald die Lage dies erlaube.

Die britische Regierung hatte zuvor betonte, dass sie die von US-Präsident Trump angekündigte Blockade der Meerenge nicht unterstütze. Premierminister Starmer sagte der BBC, alle diplomatischen, politischen und militärischen Maßnahmen seien darauf ausgerichtet, die Straße von Hormus wieder zu öffnen.

Trump hatte eine Blockade von Schiffen angekündigt, die iranische Häfen anlaufen oder von ihnen auslaufen. Ziel sei es zu verhindern, dass der Iran Gebühren von Reedereien für eine Durchfahrt durch die Meerenge erhält.

Diese Nachricht wurde am 13.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.