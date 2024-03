Klimaschutz

Frankreich und Brasilien wollen eine Milliarde Euro für Amazonas ausgeben

Frankreich und Brasilien wollen gemeinsam eine Milliarde Euro in das Amazonasgebiet investieren. Damit wollen die beiden Staaten die Bioökonomie stärken und so den Amazonas erhalten, wie der französische Präsident Macron bei einem Besuch in Brasilien erklärte. Die Investition solle auch Französisch-Guyana, dem französischen Überseegebiet in Südamerika, zugutekommen.