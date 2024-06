Forschungspartnerschaft

Eine Rakete vom Typ Langer Marsch bringt einen chinesisch-französischen Satelliten ins All. (AFP/Adek Berry)

Die Wissenschaftler aus beiden Ländern wollen Gammastrahlenausbrüche aufspüren, um mehr über die Geschichte des Universums zu lernen. Der knapp eine Tonne schwere Satellit enthält zwei chinesische und zwei französische Instrumente. Er wurde an Bord einer chinesischen Rakete vom Weltraumbahnhof Xichang in Südwestchina ins All geschossen, wie Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichten.

Die Mission ist das Ergebnis einer Partnerschaft zwischen der französischen und der chinesischen Raumfahrtagentur.

Diese Nachricht wurde am 22.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.