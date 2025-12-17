Mercosur-Abkommen

Der französische Präsident Macron (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Angelina Katsanis)

Es wäre verfrüht, eine Vereinbarung in den kommenden Tagen zu unterzeichnen. Nötig seien etwa gegenseitige Garantien für den Agrarsektor. Deutschland drängt dagegen auf den Abschluss. Bisher war vorgesehen, dass EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Ende dieser Woche nach Brasilien reist, um das Abkommen zu unterzeichnen.

Um das Freihandelsabkommen der Europäischen Union mit den Mercosur-Staaten Argentinien, Brasilien, Uruguay und Paraguay wird bereits seit über 25 Jahren gerungen. Im Zuge des Vertrags sollen die meisten Zölle zwischen beiden Märkten wegfallen. Die EU-Kommission verspricht sich davon eine Steigerung der Exporte in die Mercosur-Staaten von annähernd 40 Prozent.

Weitere Informationen

Diese Nachricht wurde am 17.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.