Vorhaben von Bayrou

Er werde das Vorhaben nicht weiter verfolgen, sagte er der Zeitung "La Provence". Bayrou war nach nur neun Monaten im Amt mit seinem Sparkurs gescheitert, mit dem er die Staatsverschuldung durch massive Ausgabenkürzungen in den Griff bekommen wollte.
Am Freitag hatte die US-Ratingagentur Fitch die Kreditwürdigkeit Frankreichs wegen der politischen Krise und steigender Schulden gesenkt. Lecornu sagte, man zahle damit den Preis für die Instabilität.
