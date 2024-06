Europawahl

Frankreichs Präsident Macron verkündet Auflösung der Nationalversammlung - Neuwahl in drei Wochen

Nach der Niederlage des Regierungsbündnisses bei der Europawahl hat Frankreichs Präsident Macron eine Neuwahl des Parlaments angekündigt. Macron teilte am Abend in Paris mit, er könne angesichts des Wahlausgangs nicht so tun, als sei nichts geschehen. Er habe die französische Nationalversammlung aufgelöst.