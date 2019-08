Franz Müntefering war in der Ära Gerhard Schröder Parteichef und Vizekanzler. "Wir haben gute Politik mit den Grünen gemacht. Die waren damals ja noch Pfadfinder in manchen Bereichen", sagte Franz Müntefering. Dass es Deutschland jetzt so gute gehe, liege auch daran, "weil wir damals vorgelegt haben."

Dass vor allem Menschen aus unteren Schichten nicht mehr an die SPD glauben würden, hält Müntefering für falsch. Gleichwohl habe sich die Parteienlandschaft extrem verändert.

"Die Demokratie verteidigen"

Die klassische Industriearbeiterschaft gebe es heute nicht mehr. Das bekämen auch die sozialdemokratische Parteien in anderen europäischen Ländern zu spüren. "Wir müssen die Ökologie mit dazu nehmen und die Demokratie verteidigen", so Müntefering über die aktuellen Herausforderungen der SPD.

Bedenklich stimmt Müntefering, dass das Thema Sicherheit alle anderen Werte wie Gerechtigkeit und Freiheit überlagere. Das würde es der SPD nicht leichter machen.

Mit Blick auf die Zukunft und den SPD-Vorsitz zeigt sich Müntefering zuversichtlich, dass noch mehr Vorschläge für den SPD-Vorsitz kommen werden. Er könne sich zudem eine Doppelspitze aus Mann und Frau für die SPD vorstellen.