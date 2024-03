Bodentruppen-Debatte

Französischer Politiker Bourlanges: "Scholz hat Zeichen der Schwäche an Putin gesendet"

Der französische Politiker Jean-Louis Bourlanges hat Bundeskanzler Scholz in der Debatte über den Einsatz westlicher Bodentruppen in der Ukraine kritisiert. Mit seiner Ablehnung habe Scholz ein Zeichen der Schwäche an Russlands Machthaber Putin gesendet, sagte der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses der Nationalversammlung dem DLF. Eine gegenwärtige Entsendung französischer Truppen in die Ukraine schloss der Politiker aus.