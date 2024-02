Frankreichs Präsident Emmanuel Macron (r.) und Bundeskanzler Olaf Scholz bei einer internationalen Konferenz von Unterstützern der Ukraine im Elysée-Palast in Paris (picture alliance / abaca / Pool / ABACA)

Hofreiter: "Verhältnis zwischen Scholz und Macron offensichtlich zerrüttet"

Der Grünen-Politiker Hofreiter sagte im ZDF, das Verhältnis zwischen Scholz und Macron sei offensichtlich zutiefst zerrüttet. Dies sei ein Riesenproblem für die Sicherheit. Beide Politiker handelten unverantwortlich, meinte Hofreiter: Macron mit seinem Gerede über Bodentruppen, Scholz mit seiner Begründung für die Absage der Lieferung von Taurus-Marschflugkörpern an die Ukraine. Die Aussage des Kanzlers, dass für deren Einsatz Bundeswehrsoldaten nötig seien, sei falsch.

Politikwissenschaftler Masala: Scholz' Nein zur Lieferung von Taurus hat "viel mit Innenpolitik zu tun"

Kritik kommt auch von dem Politikwissenschaftler Carlo Masala, der an der Universität der Bundeswehr in München lehrt. Masala sagte im Deutschlandfunk, der Kanzler habe zu wenig erklärt, wo er die Gefahr einer Eskalation des Krieges sehe , wenn Deutschland Waffen vom Typ Taurus liefere. Länder wie Großbritannien würden der Ukraine beispielsweise den Marschflugkörper Storm Shadow liefern, ohne dass sie von Russland in den Krieg hineingezogen würden. Der Politikwissenschaftler sagte weiter, er glaube, dass die Aussagen von Scholz viel mit Innenpolitik und den in Deutschland anstehenden Wahlen zu tun hätten.

Macrons Aussage zu Bodentruppen "aus psychologischen Gründen richtig" - und dennoch problematisch

Masala kritisierte zudem die Aussage des französischen Staatspräsidenten Macron, der die Entsendung westlicher Bodentruppen in die Ukraine nicht ausgeschlossen hatte. Problematisch sei, dass Macron sich offensichtlich nicht mit seinen europäischen Partnern abgesprochen habe. Die Aussage selbst hält Masala dagegen für richtig - vor allem aus psychologischen Gründen. Es sei wichtig, den Gegner im Unklaren zu lassen, was man bereit sei zu tun. Die NATO habe aber immer klar gesagt, dass sie keine eigenen Bodentruppen in die Ukraine schicken werde. Man sei daher für Russlands Präsidenten Putin immer sehr berechenbar gewesen.

