Auszeichnung

Fraueninitiativen aus Palästina und Israel erhalten "Günter-Wallraff-Preis" 2024

Die palästinensische Frauenorganisation "Women of the sun" und die israelische Friedensinitiative "Women Wage Peace" sind mit dem Günter-Wallraff-Preis für Pressefreiheit und Menschenrechte ausgezeichnet worden. Die Chefredakteurin des Deutschlandfunks, Birgit Wentzien, würdigte den jahrelangen Einsatz der beiden Initiativen in der Friedensarbeit. Die Frauen stellten schwierige Fragen, erwarteten Antworten und zeigten, dass Rache keine Strategie sei.