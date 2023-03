In der Haupstadt Islamabad schlossen sich hunderte Menschen den Demonstrationen zum Frauentag an. (Anjum Naveed / AP)

In mehreren Städten versuchten die Behörden, die Kundgebungen mit Verboten zu unterbinden. Vielerorts blockierten Polizisten die Protestzüge. In sozialen Medien tauchten Videos auf, die den Einsatz von Beamten mit Schlagstöcken zeigten.

Die Märsche der Frauen in Pakistan sind seit Jahren umstritten, da die Teilnehmerinnen offen Themen wie Scheidung, sexuelle Belästigung oder Menstruation ansprechen - Themen, die in der muslimisch geprägten Gesellschaft immer wieder für Kontroversen sorgen. In mehreren Städten fanden Gegendemonstrationen statt, zu denen islamistische Bewegungen aufgerufen hatten.

Diese Nachricht wurde am 08.03.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.