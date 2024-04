Huthi-Miliz im Jemen

Die Fregatte "Hessen" ist derzeit im Roten Meer im Einsatz (Archivbild). (picture alliance / dpa / Sina Schuldt)

Das teilte die Bundeswehr mitteilte, wurde ein herannahender Flugkörper zerstört. Die Fregatte ist seit Ende Februar im Einsatz, um Handelsschiffe gegen Angriffe der aus dem Jemen agierenden Huthi-Miliz zu schützen. Im Roten Meer verläuft die wichtigste Seeroute von Asien nach Europa, die durch den Suezkanal führt.

Die vom Iran unterstützte Huthi-Miliz greift in der Region immer wieder Schiffe an, die angeblich in Verbindung zu Israel stehen. Mit den Attacken will die Miliz ein Ende der israelischen Militäroperation im Gazastreifen erzwingen.

