Vor Migrationsgipfel

Auch der Deutsche Landkreistag forderte härtere Maßnahmen. Kein Staat sei verpflichtet, Flüchtlinge in einem Umfang aufzunehmen, der die Funktionsfähigkeit seiner Institutionen akut gefährde, heißt es in einem Positionspapier, aus dem das Magazin "Der Spiegel" zitiert.

Der ehemalige Bundestagspräsident Thierse mahnte eine Einigung beim Migrationstreffen an. Der SPD-Politiker sagte ebenfalls im Deutschlandfunk , der Staat müsse zeigen, dass er das Heft in der Hand halte. Thierse warnte zugleich vor einem populistischen Überbietungswettbewerb. Er rief dazu auf, über Parteigrenzen hinweg Lösungen zu finden. Zu den Wahlergebnissen in Thüringen und Sachsen meinte der Sozialdemokrat, diese fühlten sich wie persönliche Niederlagen an.