Energiekrise

Thorsten Frei, parlamentarischer Geschäftsführer der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, fordert Entlastungen für Rentner und Studierende (pa/dpa)

Frei sagte im Deutschlandfunk , beide Gruppen seien bei den bisherigen Entlastungen nicht berücksichtigt worden. Es brauche ein kluges drittes Entlastungspaket, das die in den Blick nehme, die besonders litten. Zentral sei dabei, den Kreis der Wohngeldempfänger auszuweiten, die monatlichen Bezüge an die Energiekosten anzupassen und den Betrag jährlich zu überprüfen.

Die Union begrüße einige Vorschläge der Bundesregierung, betonte Frei. Es sei sehr sinnvoll, die kalte Progression abzumildern und damit die arbeitende Mitte in den Fokus zu nehmen. Auch ein Festhalten an der Schuldenbremse, wie es Finanzminister Lindner für das kommende Jahr in Aussicht gestellt habe, sei vernünftig, so der CDU-Politiker.

Diese Nachricht wurde am 22.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.