Brennender Frachter

Behörden erwarten keine Folgen für das Wattenmeer

Die niederländischen Behörden erwarten, dass der brennende Frachter in der Nordsee am Montag an der provisorischen Anlegestelle eintrifft. Sie rechnen nicht mit einem Auseinanderbrechen des Schiffes. Greenpeace warnt vor Chemikalien in der Luft.

Meyer-Feist, Andreas | 31. Juli 2023, 07:42 Uhr