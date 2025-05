Hilfsorganisation Help

Freudenstürme in Syrien nach Trumps Ankündigung zur Aufhebung von Sanktionen

Die Hilfsorganisation Help hat die geplante Aufhebung der US-Sanktionen gegen Syrien als Meilenstein vor allem für die Zivilbevölkerung begrüßt. Die gestrige Ankündigung von Präsident Trump habe einen Freudensturm in Syrien ausgelöst, teilte die Organisation mit Sitz in Bonn mit.