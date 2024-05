Vor Europawahl

Fridays for Future demonstriert für Klimaschutz und Demokratie

Die Bewegung Fridays for Future demonstriert heute bundesweit für Klimaschutz und Demokratie. Den Auftakt machten Veranstaltungen unter anderem in Bremen, Berlin, Aachen und Freiburg. Insgesamt wurden in rund 100 Städten Kundgebungen angekündigt. Bei dem Aktionstag von Fridays for Future steht die Europawahl am 9. Juni im Fokus.