Carla Reemtsma, FFF

"Es gibt noch keine Partei, die ein 1,5-Grad-Wahlprogramm vorlegt"

Wählen war noch nie so wichtig wie jetzt, sagt FFF-Sprecherin Carla Reemtsma. Doch in einer Demokratie sei nicht nur eine Partei gefragt, Klimaschutz zu machen. Die Proteste von "Fridays For Future" würden auch nach der Europawahl weitergehen.