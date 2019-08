Das dänische Trio Fried Okra spielt seine Sicht auf Hill Country Blues: Sänger und Gitarrist Morten Lunn führt in bester Americana-Tradition durch Songs, die nur selten auf dem Bluesschema basieren, auf wenigen Akkorde stehen, von einem stetigen Groove getragen werden. Unterstützt von Thomas Crawfurd am Schlagzeug und Anders Wallin am Bass, erzählte Lunn Geschichten aus seinem Kopenhagener Leben, die auch die Zuhörer beim Eutiner Bluesfest erreichten, nicht nur, weil er viel auf Deutsch sprach.

Morton Lunn (Helge Nickel)

Aufnahme vom 18.5.2019 beim Bluesfest Eutin

Das vollständige Konzert hören Sie hier: The Fried Okra Band beim Bluesfest Eutin 2019 (94:54).