Wird mit dem Friedensnobelpreis 2025 gewürdigt: María Corina Machado (Getty Images / Jesus Vargas)

Der Friedensnobelpreis 2025 geht an die venezolanische Oppositionelle María Corina Machado. Das teilte das norwegische Nobelkomitee in Oslo mit. Sie erhalte den Preis für ihren „unermüdlichen Einsatz“ für die demokratischen Rechte des venezolanischen Volkes, sagte der Komiteevorsitzende Jorgen Watne Frydnes.

Das Nobelpreiskomitee würdigte Machados "Kampf für einen gerechten und friedlichen Übergang von Diktatur zur Demokratie". Die venezolanische Oppositionsführerin Machado gilt als entschiedene Widersacherin des autoritären Präsidenten Nicolás Maduro.

US-Präsident Trump hatte auf Auszeichnung gehofft

Als mögliche Preisträger waren die Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF), das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowie das westafrikanische Friedensnetzwerk WANEP gehandelt worden. Auch US-Präsident Donald Trump hatte seine Hoffnung auf die Auszeichnung geäußert. Im vergangenen Jahr war die japanische Anti-Atomwaffen-Organisation Nihon Hidankyo mit dem Friedensnobelpreis geehrt worden.

Die Nobelpreise sind 2025 jeweils mit elf Millionen Kronen (967.000 Euro) dotiert. Die feierliche Verleihung der Preise findet traditionell am 10. Dezember, dem Todestag Alfred Nobels, in Stockholm statt - bis auf den Friedensnobelpreis, der in Oslo verliehen wird. Seit 1901 wird die Auszeichnung in den Kategorien Physiologie oder Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Friedensbemühungen verliehen.

tei