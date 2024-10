Die japanische Organisation Nihon Hidankyo wurde 1956 gegründet. (Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach )

Eine Gruppe von Überlebenden der Atombombenabwürfe über Hiroshima und Nagasaki im Jahr 1945 bekommt den diesjährigen Friedensnobelpreis. Die Organisation Nihon Hidankyo werde für ihren Kampf für eine atomwaffenfreie Welt ausgezeichnet, verkündete das Nobelkomitee in Oslo.

Mit ihren Augenzeugenberichten verbreiteten die Überlebenden die Botschaft, „dass Atomwaffen nie wieder eingesetzt werden dürfen“, hieß es zur Begründung. Umso „alarmierender“ sei es, dass das Tabu eines neuerlichen Atomwaffeneinsatzes nun „unter Druck geraten“ sei, erklärte der Komitee-Vorsitzende Jörgen Watne Frydnes.

Am 6. August 1945 hatte die US-Armee eine Atombombe über Hiroshima abgeworfen. Unmittelbar danach und in den folgenden Jahren starben etwa 200.000 Menschen. Drei Tage nach dem Abwurf über Hiroshima tötete der Abwurf einer zweiten US-Atombombe auf die japanische Stadt Nagasaki mehr als 70.000 weitere Menschen.

Mit der Auszeichnung rückt das Komitee das Thema Atomwaffen erneut in den Blickpunkt: Die Internationale Kampagne zur Abschaffung von Atomwaffen erhielt den Friedenspreis 2017. Im Jahr 1995 wurden Joseph Rotblat und die Pugwash-Konferenzen in Kanada für ihre Bemühungen ausgezeichnet, „die Rolle der Atomwaffen in der internationalen Politik zu verringern" und sie langfristig abzuschaffen.

Japans Regierung unter Druck

Nihon Hidankyo wurde 1956 gegründet. Ziel der landesweiten Organisation war es, Druck auf die japanische Regierung auszuüben, um die Opfer von Hiroshima und Nagasaki besser zu unterstützen. Zum anderen setzen sich die Überlebenden, die sogenannten Hibakusha, seit Gründung der Organisation für die Abschaffung aller Atomwaffen in der Welt ein.

Bis zur Gründung von Nihon Hidankyo lebten die Überlebenden der Atombombenabwürfe weitgehend im Stillen und hatten mit gesundheitlichen Problemen, Armut und sozialer Diskriminierung in Japan zu kämpfen. Durch die Organisation wurden sie ermutigt, für ihre Rechte einzutreten, als sich in den 50er-Jahren die Anti-Atom-Stimmung in der Öffentlichkeit breit machte. Grund war ein US-Wasserstoffbombentest auf dem Bikini-Atoll im Jahr 1954. Dabei waren die örtliche Bevölkerung und die Besatzungsmitglieder eines japanischen Thunfischfängers radioaktiver Strahlung ausgesetzt worden.

Menschenrechtler statt Friedensstifter

Das Nobelkomitee hat in den vergangenen Jahren mehrmals Menschenrechtler statt klassische Friedensstifter mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. 2023 etwa hatte den Preis die inhaftierte iranische Frauenrechtsaktivistin Narges Mohammadi erhalten. Sie wurde „für ihren Kampf gegen die Unterdrückung der Frauen im Iran und ihren Kampf für die Förderung der Menschenrechte und der Freiheit für alle“ geehrt. Mohammadi sitzt seit 2021 im berüchtigten Teheraner Ewin-Gefängnis in Haft.

Kein klarer Favorit dieses Jahr

In Zeiten von Nahost-Konflikt, Ukraine-Krieg und vielen weiteren gewalttätigen Konflikten in der Welt hatte sich in diesem Jahr vor der Preisbekanntgabe kein klarer Favorit auf den Friedensnobelpreis abgezeichnet. Nominiert wurden diesmal insgesamt 286 Kandidaten, unter ihnen 197 Persönlichkeiten und 89 Organisationen – deutlich weniger als in den Vorjahren. Die Namen der Nominierten werden von den Nobel-Institutionen traditionell 50 Jahre lang geheim gehalten.

Der Friedensnobelpreis ist mit elf Millionen Schwedischen Kronen (rund 967.000 Euro) dotiert. Überreicht wird die Auszeichnung bei einer Zeremonie in Oslo am 10. Dezember.

Bisher 105 Friedensnobelpreise verliehen

Seit 1901 wurden 105 Friedensnobelpreise an 142 Preisträger verliehen, darunter 111 Personen und 31 Organisationen. Das Internationale Komitee des Roten Kreuzes hat den Preis dreimal erhalten (1917, 1944 und 1963), der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen zweimal (1954 und 1981). Insofern sind es eigentlich 111 Personen und 28 Organisationen.

70 Friedensnobelpreise gingen an einen Preisträger, 31 Preise an zwei und in drei Fällen wurde die Auszeichnung an drei Preisträger verliehen. Die Preisverleihung wurde mehrmals ausgesetzt, unter anderem in den Jahren 1914-1916 und 1939-1943.

Die jüngste Preisträgerin war 2014 die pakistanische Kinderrechtsaktivistin Malala Yousafzai, der älteste Jozef Rotblat. Bislang haben 19 Frauen den Friedensnobelpreis erhalten. Die erste war im Jahr 1905 Bertha von Suttner (1843-1914), die bislang letzte im vergangenen Jahr die iranische Menschenrechtlerin Narges Mohammadi.

Fünf Preisträger saßen zur Zeit ihrer Auszeichnung im Gefängnis oder Hausarrest. Neben Narges Mohammadi sind das Ales Bialiatski (2022), Liu Xiabo (2010), Aung San Suu Kyi (1991) und Carl von Ossietzky (1935).

tmk