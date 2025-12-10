Ana Corina Sosa, die Tochter Machados bei der Entgfegennahme des Nobelpreises. (picture alliance/ASSOCIATED PRESS/Stian Lysberg Solum)

Sie erklärte, ihre Mutter könne nicht an der Zeremonie teilnehmen, sei aber auf dem Weg nach Oslo. Später werde sie nach Venezuela zurückkehren, um dort den Kampf für die Freiheit und gegen den Staatsterrorismus fortzusetzen.

Der Vorsitzende des Nobelkomitees, Frydnes, würdigte Machado

für ihren jahrzehntelangen Einsatz für freie und faire Wahlen in Venezuela. Sie engagiere sich mit friedlichen Mitteln für einen gerechten und friedlichen Übergang von der Diktatur zur Demokratie.

Leben im Untergrund

Es besteht die Gefahr, dass Machado bei ihrer Rückkehr festgenommen oder nicht mehr ins Land gelassen wird. Die 58-Jährige lebt in Venezuela im Untergrund und hatte ihren letzten öffentlichen Auftritt im Januar. Der venezolanische Generalstaatsanwalt Saab hatte gedroht, er werde die 58-Jährige im Falle ihrer Teilnahme an der Nobelpreisverleihung als "flüchtig" betrachten. Machado gilt als entschiedene Widersacherin des sozialistischen Machthabers Maduro, der autoritär regiert und die Opposition unterdrückt.

Die anderen Nobelpreise werden am Nachmittag in Stockholm überreicht. Es sind die Auszeichnungen für Literatur, Medizin, Physik, Chemie und Wirtschaftswissenschaften.

