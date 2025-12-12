Die Friedensnobelpreisträgerin Narges Mohammadi (picture alliance / Middle East Images / Elham Abbasloo)

Die Aktivisten hatten sich in der ostiranischen Stadt Maschdad zu einer Gedenkfeier für den vor wenigen Tagen verstorbenen Anwalt Alikordi versammelt. Der Verteidiger hatte auch politische Gefangene vertreten. Die Umstände seines Todes lösten Bestürzung unter iranischen Regimegegnern aus. Die Justiz erklärte in den Staatsmedien, der Anwalt sei an einem Herzinfarkt gestorben.

Mohammadi war 2023 für ihren Einsatz für Menschenrechte und Freiheit im Iran mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet worden. Sie saß zuletzt mehrere Jahre im Gefängnis, hatte jedoch wegen gesundheitlicher Probleme vor gut einem Jahr Hafturlaub bekommen.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.