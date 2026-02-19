Erste Sitzung

US-Präsident Trump, Vizepräsident JD Vance (l.) und US-Außenminister Marco Rubio vor Beginn der ersten Sitzung des Friedensrats. (Mark Schiefelbein / AP / dpa)

Seine Regierung werde einen weiteren Beitrag von zehn Milliarden Dollar leisten, sagte der US-Präsident. Nach seinen Angaben haben sich zudem mehrere Staaten bereiterklärt, Truppen zur Sicherung des Friedens in den Gazastreifen zu entsenden, und zwar Marokko, Albanien, das Kosovo, Kasachstan und Indonesien. Die Türkei kündigte ebenfalls eine Entsendung von Soldaten an.

Bei der ersten Sitzung des "Friedensrats" ist Deutschland zwar auf hoher Beamtenebene vertreten, eine Mitgliedschaft lehnt die Bundesregierung aber ab. Sie sieht darin - wie zahlreiche andere Staaten auch - eine unerwünschte Konkurrenz zum UNO-Sicherheitsrat.

