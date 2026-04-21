Krieg gegen den Iran

Es ist ungewiss, ob in Islamabad eine neue mögliche Verhandlungsrunde stattfinden wird. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Anjum Naveed)

Die Delegationen aus Washington und Teheran sind bislang nicht in Richtung Islamabad aufgebrochen. US-Medien berichteten, Vizepräsident Vance habe sich zu Konsultationen ins Weiße Haus begeben. Teheran hat nach eigenen Angaben noch nicht über eine Fortsetzung der Gespräche mit den USA entschieden. Außenamtssprecher Baghai begründete dies mit widersprüchlichen Botschaften und inakzeptablen Handlungen der USA. Ein Streitpunkt ist die US-Seeblockade iranischer Häfen. US-Präsident Trump bekräftigte, dass man diese erst aufhebe, wenn es ein finales Abkommen gebe. Der Iran hatte zuletzt die Aufhebung der US-Blockade zur Vorbedingung für weitere Gespräche gemacht.

Die zweiwöchige Feuerpause endet morgen. Über den genauen Zeitpunkt gibt es unterschiedliche Angaben. Vermittler Pakistan und der Iran gehen von Mittwochfrüh spätestens um 2 Uhr aus. Trump sagte dagegen, die Feuerpause sei bis Mittwochabend Washingtoner Zeit vereinbart.

Diese Nachricht wurde am 21.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.