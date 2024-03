Karfreitag

Christinnen und Christen aus zahlreichen Ländern nehmen an den Karfreitagsprozession in Jerusalem teil. (picture alliance / Anadolu / Saeed Qaq)

In Israel fanden die Prozessionen unter hohem Sicherheitsaufgebot statt. Die Polizei meldete bis zum Mittag keine Zwischenfälle. Wegen des Gaza-Kriegs sind deutlich weniger Pilger als in den Vorjahren in Jerusalem.

In Rom nimmt Papst Franziskus am Abend an der traditionellen Kreuzwegs-Prozession am Kolosseum teil. Das Oberhaupt der katholischen Kirche will den Leidensweg Jesu erstmals mit eigenen Texten nacherzählen. Vor der öffentlichen Prozession der "Via Crucis" steht der Papst den Plänen zufolge am frühen Abend der Karfreitagsliturgie im Petersdom vor.

Im vergangenen Jahr hatte der Papst aus gesundheitlichen Gründen kurzfristig auf seine Teilnahme am Kreuzweg verzichtet.

Gründonnerstag: Papst wäscht inhaftierten Frauen die Füße

Gestern hatte Papst Franziskus in einem Frauengefängnis in Rom zwölf Inhaftierten die Füße gewaschen. Die symbolische Fußwaschung des katholischen Kirchenoberhaupts findet traditionell an Gründonnerstag statt und erinnert an das letzte Abendmahl Jesu Christi. Laut biblischer Überlieferung hatte Jesus den zwölf Jüngern die Füße gewaschen.

Diese Nachricht wurde am 29.03.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.