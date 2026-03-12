Bischof Joachim Wanke bei einer Prozession im Jahr 2010. (picture alliance / dpa / Michael Reichel)

Wie das Bistum mitteilte, starb er im Alter von 84 Jahren. Sein Nachfolger, Bischof Ulrich Neymeyr, würdigte Wanke als bedeutenden Theologen, von dem wegweisende Impulse für die Katholische Kirche ausgegangen seien. Während der deutschen Teilung habe Wanke als Priester und später Weihbischof den Christen in der DDR Mut und Zuversicht vermittelt, erklärte Neymeyr. Wanke wurde 1994 zum ersten Bischof des damals neugegründeten Bistums Erfurt gewählt.

