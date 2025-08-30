Anschlag in Lwiw

Der frühere ukrainische Parlamentspräsident Parubij ist in der westukrainischen Stadt Lwiw erschossen worden. (Roman Pilipey / dpa / Roman Pilipey)

Selenskyj kündigte eine umfassende Untersuchung an. Ukrainische Medien berichteten, Parubij sei auf offener Straße erschossen worden. Ein Mann habe mehrere Schüsse auf ihn abgeben.

Der 54-Jährige war von April 2016 bis August 2019 Präsident des ukrainischen Parlaments. Er gehörte zu den Anführern der Maidan-Proteste 2013/14, bei denen eine engere Bindung an die EU gefordert wurde. Zuletzt war er Abgeordneter des Parlaments in Kiew.

Die ukrainischen Behörden meldeten in der Nacht neue russische Luftangriffe. Vor allem die Region Dnipropetrowsk im Zentrum des Landes sei betroffen. In der Stadt Saporischschja im Süden habe es mindestens ein Todesopfer gegeben. Die russische Armee rückte nach eigenen Angaben in der Region Donezk weiter vor und nahm dort ein Dorf ein.

Das ukrainische Militär hat nach eigenen Angaben erneut zwei Raffinerien in Russland angegriffen. Sowohl in der Anlage in Krasnodar als auch in Syran habe es einen Brand gegeben, hieß es.

