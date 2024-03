Frühlingsanfang

Die Jahreszeiten der gekippten Erde

Am Mittwochmorgen um 04.06 Uhr kreuzt die Sonne den Himmelsäquator von Süd nach Nord. Auf der Nordhalbkugel fängt der Frühling an, in der südlichen Hemisphäre der Herbst. In unseren Breiten sind die die Tage wieder länger als die Nächte.