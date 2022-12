Finale nach Sydney verlegt

Heftige Proteste gegen A-League-Reform

Statt im Stadion der höchstplatzierten Mannschaft soll das Finale der australischen Fußball-Liga A-League künftig immer in Sydney ausgetragen werden. Gegen den Bruch dieser 18 Jahre alten Tradition regt sich Widerstand, der in Melbourne auch in Gewalt ausgeartet ist. Die Liga lässt keine Diskussion zu.

Von Andreas Stummer | 17.12.2022