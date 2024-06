Die Eröffnungsfeier der Fanmeile am Brandenburger Tor in Berlin (dpa / Christophe Gateau)

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird unter den erwarteten 67.000 Zuschauern der ausverkauften Münchner Arena sein. Die Mannschaft von Bundestrainer Julian Nagelsmann steht nach enttäuschenden WM- und EM-Turnieren besonders unter Druck. Vor heimischen Publikum ist der vierte EM-Titel das Ziel. Das Turnier, an dem 24 Länder teilnehmen, dauert bis zum 14. Juli. Insgesamt wird es an zehn Standorten 51 Fußballspiele geben. Weitere Gegner des deutschen Teams in der Gruppe A sind Ungarn und die Schweiz.

Deutschland als Gastgeber verspricht eine besonders nachhaltige EM. Einen besonderen Stellenwert hat die Sicherheit, das Bundesinnenministerium sieht eine angespannte Sicherheitslage.

