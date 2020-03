Fußball in Zeiten des Coronavirus Experte empfiehlt Absage von Bundesligaspielen im Rheinland

Wegen der Ausbreitung des Coronavirus wurden bereits zahlreiche Sportereignisse abgesagt. Die Bundesliga aber macht weiter wie bisher. So findet in Mönchengladbach das Topspiel gegen Borussia Dortmund statt. Dabei liegt der Borussia Park in der Nähe des vom Coronavirus betroffenen Kreises Heinsberg.

Von Olivia Gerstenberger

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek