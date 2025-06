So werden unsere Städte fußgängerfreundlich

Selbst wenn man mit dem Auto irgendwo hinfährt, legt man einen Fußweg zurück. Man muss erst zum Auto laufen und dann vom Parkplatz zum eigentlichen Ziel. Und auch sonst wird jeder dritte Weg per pedes zurückgelegt. Doch Fußgänger leben gefährlich: Unfälle, bei denen sie verletzt oder sogar getötet werden, geschehen jeden Tag zu Dutzenden.

„Der Pkw ist der größte Feind des Fußgängers und der Fußgängerin“, sagt Michael Müller-Görnert vom Verkehrsclub Deutschland (VCD). Alle 18 Minuten komme ein Fußgänger bei einem Verkehrsunfall zu Schaden. Im Schnitt sterbe jeden Tag ein Fußgänger im Straßenverkehr.

Laut Statistischem Bundesamt wurden 2024 insgesamt 397 Fußgänger bei Unfällen auf deutschen Straßen getötet. Die Zusammenstöße finden laut Müller-Görner oft an Zebrastreifen und zugeparkten Kreuzungen statt. Aber auch, weil Autos auf Gehwegen parkten und Fußgänger auf die Straße ausweichen müssten, komme es zu Crashs.

So können Städte fußgängerfreundlich werden

Einer der Gründe für die hohe Unfallgefahr ist, dass Fußgängern in Städten oft nur wenig Platz eingeräumt wird. Bei der Verkehrsplanung fiel der Fußverkehr jahrzehntelang hinten runter – der Autoverkehr war das Maß aller Dinge. Hinzu kommt: Gerade in historischen Innenstädten sind die Gehwege oft sehr schmal. Durch falsch abgestellte E-Scooter und Fahrräder wird es noch enger. Aber auch Postkästen, Ladesäulen, Parkuhren, Werbetafeln und Mülltonnen rauben Fußgängern Platz.

Bei der Planung des Verkehrsflusses ziehen Fußgänger ebenfalls häufig den Kürzeren. Ampelphasen sind teilweise so knapp bemessen, dass es schwierig ist, die Straße rechtzeitig zu überqueren – besonders für Menschen mit Geheinschränkungen oder Personen mit Kindern. Außerdem variiert die Qualität der Bürgersteige stark, besonders dort, wo Hausbesitzer selbst für den Gehweg zuständig sind. Split oder Kopfsteinpflaster können für Menschen mit Rollator, Rollstuhl oder Kinderwagen zu Hindernissen werden.

So wird der Platz in Deutschland verteilt

Die finnische Hauptstadt Helsinki hat die „Vision Zero“ – also die Reduktion der Zahl von Verkehrstoten auf null – bereits erreicht. Neben verschiedenen baulichen Maßnahmen wurde dort ab 2018 die Höchstgeschwindigkeit auf 30 Stundenkilometer festgesetzt.

Aber auch in Deutschland können Kommunen innerorts die Höchstgeschwindigkeit auf unter 50 Stundenkilometer begrenzen. Mainz beispielsweise hat in der Altstadt die gesetzlichen Möglichkeiten für Tempo 30 ausgeschöpft. Außerdem wurde der Straßenraum neu aufgeteilt, um Fußgängern mehr Platz zu schaffen.

Schritt für Schritt in die City der Zukunft

Fußverkehrskongress in Mainz

Die größte Sorge in Bezug auf Tempo 30 ist, dass der Verkehr in der Stadt nur noch sehr schleppend vorankäme. Eine Untersuchung des Umweltbundesamtes kommt aber zu dem gegenteiligen Schluss. Wenn in einer Stadt Autos nicht mehr schneller als 30 Stundenkilometer fahren können, verbessert das sogar den Verkehrsfluss.