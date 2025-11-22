Südafrikas Präsident Ramaphosa bei einer Rede vor Beginn des Ggipfels. (AFP / EMMANUEL CROSET)

Bundeskanzler Merz landete am frühen Morgen in der größten Stadt Südafrikas. Er will im Anschluss an die Konferenz zum EU-Afrika-Gipfel nach Angola weiterreisen.

Das G-20-Treffen wird von einem Boykott der USA überschattet. Auch Russland und China nehmen nicht teil. US-Präsident Trump hatte seine Absage damit begründet, dass die südafrikanische Regierung weiße Bürger verfolge. Für diese Behauptung gibt es - auch nach Einschätzung der Bundesregierung - keinen Beleg. Ungeachtet seines Boykotts warnte Trump die anderen Staaten davor, ohne die USA eine Schlusserklärung zu entwerfen. Genau das sollen die Unterhändler der teilnehmenden Länder nach Informationen der Nachrichtenagentur Reuters aber bereits getan haben. Inhalte sind noch nicht bekannt.

Nach den Worten von EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen wollen die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union am Rande des Gipfels zu Beratungen über den US-Friedensplan für die Ukraine zusammenkommen.

Diese Nachricht wurde am 22.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.