Indien

G20-Außenministertreffen geht ohne gemeinsame Erklärung zu Ende

Das Treffen der Außenminister der führenden 20 Industrie- und Entwicklungsländer in Neu Delhi ist ohne eine Verständigung über den Krieg in der Ukraine beendet worden. Der indische Außenminister Jaishankar sagte, es habe in dieser Frage unterschiedliche Ansichten gegeben, die man nicht in Einklang habe bringen können.

02.03.2023