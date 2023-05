G7-Gipfel in Hiroshima (AP)

Zudem sagen sie der Ukraine auch im kommenden Jahr finanzielle Unterstützung zu. In der Erklärung werden ferner weitere Sanktionen gegen Russland angekündigt. Unter anderem geht es um den Export von Gütern, die auch militärisch eingesetzt werden können. Die G7-Gruppe selbst verhängt keine Strafmaßnahmen, koordiniert sie aber. Auf sogenannte exterritoriale Strafen gegen Drittstaaten, über die Sanktionen umgangen werden, wird in der Erklärung verzichtet. Erneut verurteilten die G7 russische Drohungen zum Einsatz von Atomwaffen und die Stationierung von Atomwaffen in Belarus.

