Japan

G7-Gipfel gedenkt der Opfer des Atombombenabwurfs in Hiroshima

Die G7-Staaten haben im japanischen Hiroshima an die verheerenden Folgen eines Einsatzes von Atomwaffen erinnert. Zu Beginn ihres Gipfeltreffens ehrten sie die Toten mit Kranzniederlegungen am Mahnmal in der Stadt, die bei dem US-Angriff im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört wurde. Bundeskanzler Scholz hatte nach seiner Ankunft in Japan gesagt, Hiroshima sei ein Mahnmal, dass es eine Verantwortung für Frieden und Sicherheit in der Welt gebe.

19.05.2023