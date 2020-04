Gabor Steingarts Morning Briefing Eskalierende Metaphern

Angela Merkel als Eiskönigin im erstarrten Corona-Land - so sieht Gabor Steingart die Kanzlerin in der Krise. Für Matthias Dell ein absurdes Wortgirlandentum. In seiner Kolumne kritisiert er, dass das Metaphern-Basteln im Grunde nur eine ganz bestimmte Agenda bemäntelt.

Von Matthias Dell

Hören Sie unsere Beiträge in der Dlf Audiothek