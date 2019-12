Die Benefizkonzertreihe "Grundton D" von Deutschlandfunk und Deutscher Stiftung Denkmalschutz wurde 1990 ins Leben gerufen, um Spenden für sanierungsbedürftige Baudenkmale zu sammeln, erst in Ostdeutschland, später auch bundesweit. In fast 30 Jahren sind dabei mehr als 5 Millionen Euro an Eintrittsgeldern und Spenden zusammengekommen. Ende 2018 wurde die Reihe in der bisherigen Form eingestellt. Ab diesem Jahr sollen Konzerte unter anderem immer am Tag des offenen Denkmals stattfinden. Dessen zentrale Feierlichkeiten fanden 2019 im Ulm statt. Beim "Grundton D"-Konzert in der Ulmer Pauluskirche gastierte die Gaechinger Cantorey unter der Leitung von Hans-Christoph Rademann. Auf dem Programm standen einige der berühmtesten Motetten Johann Sebastian Bachs.

Grundton D 2019 - Konzert und Denkmalschutz

Johann Sebastian Bach

"Der Geist hilft unserer Schwachheit auf". Motette, BWV 226

"Komm, Jesu, komm". Motette BWV 229

"Fürchte dich nicht". Motette, BWV 228

"Jesu, meine Freude". Motette, BWV 227

"Singet dem Herrn ein neues Lied". Motette, BWV 225



Gaechinger Cantorey

Leitung: Hans-Christoph Rademann

Aufnahme vom 8.9.2019 aus der Pauluskirche Ulm