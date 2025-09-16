Zerstörungen durch israelische Angriffe in Gaza-Stadt (Archivbild). (picture alliance / Anadolu / Saeed M. M. T. Jaras)

Palästinenser sagten der Nachrichtenagentur AFP, Häuser seien zerstört worden und Bewohner unter den Trümmern verschüttet. Die US-Nachrichtenseite "Axios" zitierte israelische Beamte, es handele sich um den Auftakt einer Bodenoffensive. Verteidigungsminister Katz sagte wörtlich: "Gaza brennt."

Angehörige der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln warfen Ministerpräsident Netanjahu vor, deren Leben aufs Spiel zu setzen. Israelische Medien berichteten unter Berufung auf palästinensische Kreise, die Hamas habe Geiseln aus unterirdischen Tunneln geholt und in Häuser und Zelte der Stadt gebracht, um die israelische Armee an Einsätzen in bestimmten Gebieten zu hindern.

Das israelische Sicherheitskabinett hatte im August die Einnahme der Stadt im Norden des abgeriegelten Palästinensergebiets gebilligt. Die Armee hatte zuletzt begonnen, dort zahlreiche Hochhäuser zu zerstören, in der sie Infrastruktur der Hamas vermutet. Nach israelischen und palästinensischen Angaben sind bislang mehr als 300.000 Menschen aus der Stadt geflohen.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.